Реалистичные миниатюры освобожденных городов: студент из Харькова устроил аукцион, чтобы помочь ВСУ

17-летний парень из Харькова создает реалистичные миниатюры. Три своих работы он выставил на аукцион. Все, чтобы помочь ВСУ.

Реалистичные модели создает студент Арсений Парамонов, информирует 24 Канал. Первую работу он создал еще в 13 лет. Научился такому искусству сам, когда просматривал уроки в ютубе. Среди миниатюр – освобождены Купянск и Каменка.

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"Во время осеннего контрнаступления было очень много информации о каких-то освобождениях поселков, территорий. Но некоторые места были не популяризированы, например, как село Каменка. Но, к сожалению, там были уничтожены почти все дома. Это 1200 домов", – сказал миниатюрист.

Реалистичные миниатюры / 24 Канал

Каждая работа парня – мини-мир. У неё свой сюжет и цвет. Третий лот аукциона – зарисовка Второй мировой войны – мгновение до уничтожения.

Наводчик чистит пушку, и в этот момент прилетает не бомба, артиллерийский снаряд. И эта секунда длится вечность. И показывает, насколько жизнь важна,

– рассказал Арсений Парамонов.

Соревноваться за миниатюры на аукционе можно до 8 октября. Его парень устроил на своей странице в фейсбуке. Все деньги за лоты Арсений передаст 92-й бригаде. Одной из тех, которая освобождала Харьковскую область.

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