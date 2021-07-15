Аваков не пришел в Раду, когда рассматривали его увольнение

15 июля 2021 , 11:08
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Верховная Рада 15 июля поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Сам чиновник решил на заседание парламента не приходить.

За отставку Авакова проголосовал 291 нардеп. Против были только 7 депутатов, а воздержались – 17.

Важно Рада проголосовала за отставку Авакова

Во время выступлений политиков некоторые хвалили Авакова за работу, другие – наоборот. После голосования спикер Дмитрий Разумков поблагодарил уже бывшего министра за работу.

Отметим, Аваков был министром 7 лет. Он работал в правительстве при каденции президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Что надо знать об отставке Авакова


Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика