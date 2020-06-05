Стрельба в Броварах стала следствием коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на перевозки в Киевской области. Конфликт был искусственно создан между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Киева и Винницы.

Об этом во время своего доклада в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет 24 канал.

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Конфликт возник на почве теневых расчетов, которые 29 мая переросли в стрельбу. Полиция в течение нескольких минут прибыла на место и успела задержать 11 подозреваемых,

– отметил он.

Далее, по словам Авакова, на пути в Винницу были задержаны еще 20 участников инцидента.

Во время расследования, уже 1 июня полиция задержала еще 13 человек в Киеве, Броварах, Ирпене, включая главаря, криминального авторитета по прозвищу "Веха". Все они участвовали в стрельбе под видом перевозчиков.



Расследование инцидента продолжается / Пресс-служба МВД

По состоянию на 5 июня 67 участников перестрелки уже установлены, и объявлено 44 подозрения, избраны 39 мер пресечения,

– отчитался Аваков.

Подробнее об избранных мерах пресечения участникам стрельбы в Броварах:

29 лицам суд назначил содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога;

2 лицам – содержание под стражей с правом внесения залога;

5 – круглосуточный домашний арест;

3 лицам – ночной домашний арест.

"Мне немного жаль этих людей, которые за жилье, еду и 800 гривен в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в преступной группировке. Считаю, что полицейские адекватно отреагировали. Однако есть претензии к некоторым работникам и руководителям подразделений относительно возможной превенции этой ситуации. Глава Нацполиции отреагировал на это, некоторых отстранили от должностей", – добавил Аваков.



Результаты расследования по состоянию на 5 июня / Пресс-служба МВД

По словам министра, он совместно с Кабмином инициировал вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Аваков говорит: они должны быть прозрачными, чтобы "не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал".

Стрельба в Броварах: коротко