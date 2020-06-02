Стрельба в Броварах: полиция задержала 13 человек во главе с криминальным авторитетом
Утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка, в которой приняли участие примерно сто человек. Правоохранители сначала поймали 20 из них. А 2 июня задержали еще 13 участников стрельбы во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль".
Участников инцидента задержали 2 июня в Киеве, Броварах и Ирпене, сообщил в твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль",
– написал Аваков.
По его словам, правоохранители установили, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Сейчас всем участникам перестрелки объявили о подозрении в бандитизме и покушении на убийство.
Министр добавил, что у злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.
К слову, ранее правоохранителям удалось задержать 20 участников стрельбы в Броварах.
Правоохранителям удалось задержать еще 13 участников стрельбы в Броварах / Твиттер Арсена Авакова
Перестрелка в Броварах: что известно
- Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары, что на Киевщине. В стрельбе приняли участие около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.
- Известно о по меньшей мере 3 раненых.
- Всего полиция задержала 33 участника инцидента. По факту хулиганства открыли уголовное производство.
- Сейчас 20 участникам инцидента избрали меру пресечения.