Утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка, в которой приняли участие примерно сто человек. Правоохранители сначала поймали 20 из них. А 2 июня задержали еще 13 участников стрельбы во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль".

Участников инцидента задержали 2 июня в Киеве, Броварах и Ирпене, сообщил в твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль",

– написал Аваков.

По его словам, правоохранители установили, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Сейчас всем участникам перестрелки объявили о подозрении в бандитизме и покушении на убийство.

Министр добавил, что у злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

К слову, ранее правоохранителям удалось задержать 20 участников стрельбы в Броварах.



Правоохранителям удалось задержать еще 13 участников стрельбы в Броварах / Твиттер Арсена Авакова



Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

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