Вранці 29 травня у Броварах сталася перестрілка, в якій взяли участь приблизно сто людей. Правоохоронці спершу спіймали 20 з них. А 2 червня затримали ще 13 учасників стрілянини на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель".

Учасників інциденту затримали 2 червня у Києві, Броварах та Ірпені, повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Затримано ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель",

– написав Аваков.

За його словами, правоохоронці встановили, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Наразі усім учасникам перестрілки оголосили про підозру в бандитизмі та замаху на вбивство.

Міністр додав, що у зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.

До слова, раніше правоохоронцям вдалося затримати 20 учасників стрілянини у Броварах.



Правоохоронці затримали ще 13 учасників стрілянини в Броварах / Твіттер Арсена Авакова

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Перестрілка у Броварах: що відомо