Стрілянина у Броварах: поліція затримала ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом
Вранці 29 травня у Броварах сталася перестрілка, в якій взяли участь приблизно сто людей. Правоохоронці спершу спіймали 20 з них. А 2 червня затримали ще 13 учасників стрілянини на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель".
Учасників інциденту затримали 2 червня у Києві, Броварах та Ірпені, повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Затримано ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель",
– написав Аваков.
За його словами, правоохоронці встановили, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Наразі усім учасникам перестрілки оголосили про підозру в бандитизмі та замаху на вбивство.
Міністр додав, що у зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.
До слова, раніше правоохоронцям вдалося затримати 20 учасників стрілянини у Броварах.
Правоохоронці затримали ще 13 учасників стрілянини в Броварах / Твіттер Арсена Авакова
Перестрілка у Броварах: що відомо
- Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року в місті Бровари, що на Київщині. У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.
- Відомо про щонайменше 3 поранених.
- Загалом поліція затримала 33 учасників інциденту. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження.
- Наразі 20 учасникам інциденту обрали запобіжний захід.