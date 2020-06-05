Аваков про стрілянину у Броварах: Встановлені 67 причетних
Стрілянина у Броварах стала наслідком корупції у сфері державного контролю щодо видачі дозволів на перевезення у Київській області. Конфлікт був штучно створений між перевізниками з Броварів та перевізниками з Києва і Вінниці.
Про це під час своєї доповіді в рамках години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише 24 канал.
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Конфлікт виник на ґрунті тіньових розрахунків, які 29 травня переросли в стрілянину. Поліція протягом кількох хвилин прибула на місце та встигла затримати 11 підозрюваних,
– зауважив він.
Далі, за словами Авакова, на шляху до Вінниці були затримані ще 20 учасників інциденту.
Під час розслідування, вже 1 червня поліція затримала ще 13 осіб у Києві, Броварах, Ірпені, включаючи ватажка, кримінального авторитета на прізвисько "Віха". Всі вони брали участь у стрілянині під виглядом перевізників.
Розслідування інциденту триває / Пресслужба МВС
Станом на 5 червня 67 осіб стрілянини вже встановлені та оголошено 44 підозри, обрані 39 запобіжних заходів,
– відзвітував Аваков.
Детальніше про обрані запобіжні заходи учасникам стрілянини у Броварах:
- 29 особам суд призначив тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави;
- 2 особам – тримання під вартою з правом внесення застави;
- 5 – цілодобовий домашній арешт;
- 3 особам – нічний домашній арешт.
"Мені трохи шкода цих людей, які за житло, їжу та 800 гривень в день потрапили під арешт та ймовірно отримають реальний термін ув’язнення за участь у злочинному угрупованні. Вважаю, що поліцейські адекватно відреагували. Однак є претензії до деяких працівників та керівників підрозділів щодо можливої превенції цієї ситуації. Голова Нацполіції відреагував на це, декого відсторонили від посад", – додав Аваков.
Результати розслідування станом на 5 червня / Пресслужба МВС
За словами міністра, він спільно з Кабміном ініціював питання посилення контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Аваков каже: вони мають бути прозорими, щоб "не було чорних грошей, які могли би фінансувати кримінал".
Стрілянина у Броварах: коротко
- Стрілянина у Броварах, що на Київщині, сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.
- У ній взяли участь приблизно 100 людей.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.