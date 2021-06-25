Игрушка для министра, – Аваков похвастался корабликами в своем кабинете

Арсен Аваков показал макет патрульного корабля Ocea FPB 98, который Украина заказала для береговой охраны. Министр внутренних дел рассказал о характеристиках судна и признался, когда оно поступит на вооружение МВД.

Как отметил Аваков, корабли уже в производстве, а уже осенью этого года первый корабль спустят на воду для приема и испытаний.

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В общем к 2024 году Украина должна получить 20 кораблей этой серии. Все они – совместного французско-украинского производства.

Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много... Игрушки и модельки... Из мечты и набросков – превращаются в реальность! Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины,

– написал Аваков.

Технические характеристики катера

длина – 32 метра,

скорость – больше 30 узлов,

дальность хода – 1200 морских миль,

автономность – 7 – 10 суток,

все корабли будут оснащены RIB-лодкой харьковского производства.

Когда катера прибудут в Украину

Первый патрульный катер Ocea Украина получит в декабре 2021 года, еще 9 – в течение 2022 года, а остальные 10 – в 2023 году. Контракт предусматривает подготовку 240 членов экипажа и 120 техников, а также создание баз обслуживания в Украине.