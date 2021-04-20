Аваков проверил безопасность акватории Мариуполя и всего Азова
Арсен Аваков провел инспекцию подразделений чрезвычайников в Донецкой области. Он убежден, что территория в безопасности, ведь спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально.
Источник:ГСЧС Украины
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заверил, что их подразделения стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.
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Какие результаты инспекции Авакова
Арсен Аваков рассказал, что у спасателей есть:
- скоростные RIB-лодки;
- современное водолазное оборудование;
- квадрокоптеры, которые помогают в подводном разминировании.
Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной,
– сказал Арсен Аваков.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что они получили 3 новых катера и новую технически-радиационную лабораторию. К тому же за прошлый год в службе появилось еще 18 единиц спасательной техники.
Также ежедневно разминируют земли Донетчины – в среднем за день удается изъять и обезвредить 70 – 80 опасных предметов.
Что этому предшествовало
- 15 апреля Россия объявила, что хочет перекрыть акваторию в направлении Керченского пролива до октября 2021 года. То есть запретить передвижение всех военных и государственных кораблей, в том числе и украинских. Кремль говорит, что это из-за военных учений.
- Ночью 15 апреля в Азовском море 5 катеров ФСБ России устроили провокации. Они выполняли маневры касательно 3 украинских малых бронированных артиллерийских катеров.
- 16 апреля мэр Мариуполя сказал, что порт не предупреждали об ограничении в Керченском проливе.
- Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что план России перекрыть Керченский пролив, может быть демонстративным нарушением международного права.
- 17 апреля пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску добавила, что Альянс призвал Россию немедленно прекратить провокации.
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