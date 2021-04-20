Арсен Аваков провел инспекцию подразделений чрезвычайников в Донецкой области. Он убежден, что территория в безопасности, ведь спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заверил, что их подразделения стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

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Какие результаты инспекции Авакова

Арсен Аваков рассказал, что у спасателей есть:

скоростные RIB-лодки;

современное водолазное оборудование;

квадрокоптеры, которые помогают в подводном разминировании.

Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной,

– сказал Арсен Аваков.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что они получили 3 новых катера и новую технически-радиационную лабораторию. К тому же за прошлый год в службе появилось еще 18 единиц спасательной техники.

Кстати! С начала войны, чрезвычайники уже восстановили более 2 тысяч домов, пострадавших во время обстрелов. В 2021 году отремонтировали 80 частных домов.

Также ежедневно разминируют земли Донетчины – в среднем за день удается изъять и обезвредить 70 – 80 опасных предметов.

Что этому предшествовало