Аваков перевірив безпеку акваторії Маріуполя та всього Азову
Арсен Аваков провів інспекцію підрозділів надзвичайників у Донецькій області. Він переконаний, що територія в безпеці, адже рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово.
Джерело:ДСНС України
Голова ДСНС Микола Чечоткін запевнив, що їхні підрозділи стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.
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Які результати інспекції Авакова
Арсен Аваков розповів, що у рятувальників є:
- швидкісні RIB-човни;
- сучасне водолазне обладнання;
- квадрокоптери, які допомагають у підводному розмінуванні.
Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною,
– сказав Арсен Аваков.
Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що вони отримали 3 нових катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. До того ж за минулий рік у службі з'явилось ще 18 одиниць рятувальної техніки.
Також щодня розміновують землі Донеччини – в середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70 – 80 небезпечних предметів.
Що цьому передувало
- 15 квітня Росія оголосила, що хоче перекрити акваторію в напрямку Керченської протоки до жовтня 2021 року. Тобто заборонити пересування усіх військових та державних кораблів, зокрема й українських. Кремль каже, що це через військові навчання.
- Вночі 15 квітня в Азовському морі 5 катерів ФСБ Росії влаштували провокації. Вони виконували маневри щодо 3 українських малих броньованих артилерійських катерів
- 16 квітня мер Маріуполя сказав, що порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці.
- Експредставник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що план Росії перекрити Керченську протоку, можуть бути демонстративним порушенням міжнародного права.
- 17 квітня прессекретарка НАТО Оана Лунгеску додала, що Альянс закликав Росію негайно припинити провокації.
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