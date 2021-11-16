Аваков считает, что в 2019 году его оставили министром, потому что "хорошо держал удар"

Арсен Аваков считает, что Владимир Зеленский оставил его на посту министра обороны, потому что он "хорошо" держал удар. В то же время никаких договоренностей с командой президента у него, мол, не было.

Аваков не договаривался с Зеленским о должности

Политик остался на посту министра, когда к власти пришел новый президент – Владимир Зеленский. Аваков считает, что это связано с его эффективной работой. Об этом бывший глава МВД заявил в интервью.

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Зеленский во время избирательной кампании наблюдал, как работает система. Он видел, что я держал удар, давление со всех сторон: сторонников Юлии Владимировны, с Петром Алексеевичем, который находится у власти и тому подобное. Поэтому он даже между выборами заказал видео с благодарностью к полицейским,

– сказал экс-министр.

В то же время договоренностей между Зеленским и тогдашним министром якобы не было ни до выборов, ни после них. "У меня был разговор с президентом достаточно откровенный. И он сделал мне предложение (остаться на посту министра – 24 канал)", – вспомнил Аваков.

Экс-министр добавил, что когда-то команду президента пугало то, что он много общался с Зеленским. "Все говорили: "Подожди, он другое имеет в виду, и вообще это они с Яценюком хотят захватить власть. У него власти больше, чем у президента, надо как-то это поделить", – подчеркнул Аваков.

Аваков был министром внутренних дел Украины на протяжении 7 лет и 4 месяцев. Заявление на увольнение он написал 13 июля 2021 года. По подсчетам аналитиков, министр выполнил лишь 39% своих обещаний



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