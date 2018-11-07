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      Аваков сохранил в МВД круговую поруку, – политолог

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      Аваков ради укрепления в МВД покрывает преступников?
      Аваков ради укрепления в МВД покрывает преступников? / Фото из открытых источников

      Нападение и смерть активистки является результатом отсутствия реформ в Министерстве внутренних дел и фактическим сохранением Арсеном Аваковым круговой поруки.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Как отмечает эксперт, есть подозрения, что за нападением на Гандзюк стоит депутат от БПП, генерал полиции Николай Паламарук, который организовал все через своего помощника Игоря Павловского. Вполне вероятно, что Аваков мог и не знать о местных разборках. Но в МВД при Авакове продолжает действовать принцип – своих не сдает.

      МВД так и не сдали "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане, что очень показательно. Возможно, это была плата Авакова за укрепление своего авторитета и влияния в МВД. Он там был чужим человеком, окружил себя авторитетными генералами, что помогло ему закрепиться. Далее это сработало против его репутации. Реформы МВД не произошло. Много упреков, что полиция осталась "ментовкой". Ситуация в Херсонской области эти упреки и подозрения усилила,
      – замечает эксперт.

      По его мнению, имя заказчика могут так и не установить.

      "В чьих интересах это делалось? Никто точно не скажет. Сама Екатерина, судя по всему, была в конфликте с несколькими влиятельными людьми в Херсонской области. Имя конечного заказчика мы можем не узнать. Может сложиться ситуация, как с убийством Гонгадзе – когда цепочку обрывали. Если исчезнет Сергей Торбин (предполагаемый организатор – "24"), который пока не дает показаний, но знает имя заказчика, цепочка к заказчику оборвется", – отмечает Владимир Фесенко.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла... 22 августа председатель ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября.

      Что известно о смерти активистки Екатерины Ганзюк: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Екатерина Гандзюк Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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