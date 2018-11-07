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      Аваков зберіг у МВС кругову поруку, – політолог

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      Аваков заради укріплення в МВС покриває злочинців?
      Аваков заради укріплення в МВС покриває злочинців? / Фото з відкритих джерел

      Напад і смерть активістки є результатом відсутності реформ у Міністерстві внутрішніх справ і фактичним збереженням Арсеном Аваковим кругової поруки.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Як зазначає експерт, є підозри, що за нападом на Гандзюк стоїть депутат від БПП, генерал поліції Микола Паламарук, який організував усе через свого помічника Ігоря Павловського. Цілком ймовірно, що Аваков міг про не знати про місцеві розборки. Але в МВС при Авакові продовжує діяти принцип – своїх не здаємо.

      МВС так і не здали "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані, що дуже показово. Можливо, це була плата Авакова за зміцнення свого авторитету і впливу в МВС. Він там був чужою людиною, оточив себе авторитетними генералами, що допомогло йому закріпитися. Далі це спрацювало проти його репутації. Реформи МВС не відбулося. Багато докорів, що поліція залишилася "ментовкою". Ситуація в Херсонській області ці закиди і підозри посилила,
      – зауважує експерт.

      На його думку, ім’я замовника можуть так і не встановити.

      "В чиїх інтересах це робилося? Ніхто точно не скаже. Сама Катерина, судячи з усього, була в конфлікті з кількома впливовими людьми в Херсонській області. Ім'я кінцевого замовника ми можемо не дізнатися. Може скластися ситуація, як з убивством Гонгадзе – коли ланцюжок обривали. Якщо зникне Сергій Торбін (ймовірний організатор – "24"), який поки не дає показань, але знає ім'я замовника, ланцюжок до замовника обірветься", – зауважує Володимир Фесенко.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла… 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада.

      Що відомо про смерть активістки Катерини Ганзюк: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Катерина Гандзюк Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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