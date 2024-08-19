Авантюра Сырского дала украинцам надежду, – The Economist о Курской операции

Операция ВСУ в Курской области России продолжается почти 2 недели. Ее успех дал украинцам надежду, а главнокомандующему Александру Сырскому – авторитет.

Как пишет издание, в дальнейшем успех операции будет зависеть в значительной степени от того, как на наступление отреагирует Россия.

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Авантюра генерала Сырского дала украинцам надежду после года неизменно мрачных новостей. А также восстановила его авторитет. Но долгосрочный успех или неудача операции будет зависеть от того, каким будет ответ России,

– говорится в статье.

Сейчас Кремль, похоже, придерживается двойного подхода: более агрессивно реагирует на наступление, а также поддерживает давление вдоль линии на Донбассе.

"Цель России будет заключаться в том, чтобы превратить прорыв в Курске на чуть больше, чем позорный укус комара среди кровопролития в Украине", – добавили журналисты.

Россия интенсивнее реагирует на прорыв

The Economist пишет, что доказательства усиления ответа внутри Курска очевидны. Они почивают на украинских военных, которые сейчас находятся на территории России. Мол, они "уже начинают замечать другой уровень сопротивления".

"Потери растут. Они отправили на усиление лучше подготовленные подразделения, в частности морскую пехоту и спецназ", – сообщили аналитики.

При этом, этот запоздалый ответ России на вторжение в Курскую область заставил Кремль забрать часть войск с Донецкого направления.

Издание цитирует источник в украинском правительстве, который заверил, что активность россиян на Донбассе значительно снизилась с 16 августа. Однако не на Покровском направлении, куда Россия уверенно продвигалась перед вторжением и где она пытается поддерживать сильное давление атак.

Как будут развиваться события дальше

Украина хочет продолжить атаку внутри России и выйти за пределы фронта, изменив устойчивый нарратив о замороженном конфликте, единственным ответом на который являются переговоры.

Зато Россия будет пытаться подавить наступление и "использовать истощение украинских ресурсов, продолжая атаку в другом месте, в Покровске".

Актуально. 18 августа, россияне заявили, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. На этот раз возле села Званное. А 16 августа ВСУ уничтожили мост через реку Сейм возле населенного пункта Глушково.