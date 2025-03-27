В Египте перевернулся прогулочный батискаф. На борту было 45 россиян, среди них тоже есть погибшие.

Авария произошла пибя побережья египетского города Хургада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ и BILD.

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Что известно об аварии батискафа в Египте

Вблизи Хургады перевернулся батискаф с туристами. На борту было в том числе 45 россиян. В результате аварии погибли 6 россиян, сообщают российские СМИ. Среди погибших 1 ребенок. Еще по меньшей мере 9 человек попаждали, из них 4 в критическом состоянии. Всего в больницу обратились 13 человек.

Большинство пассажиров уже спасены, судьба остальных пока неизвестна. На курорте приостанавливают использование батискафов в связи с аварией, хотя это судно регулярно осуществляло такие плавания. Туристы могли посмотреть на коралловые рифы неподалеку от курорта.

Причиной катастрофы предварительно считается столкновение батискафа с рифом, из-за чего произошла разгерметизация.