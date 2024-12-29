Погибли почти все пассажиры, выжить удалось лишь двум, которые находились в задней части самолета, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Последнее сообщение от пассажира самолета

Предварительно, авария произошла из-за неисправности шасси. Борт пытался дважды сесть в аэропорту. Первая попытка оказалась неудачной, и самолет пошел на аварийную посадку. К сожалению, скорость снизить не удалось и авиалайнер потерпел крушение.

Вероятно, шасси могло выйти из строя из-за столкновения с птицей. Перед катастрофой один из пассажиров прислал родственнику SMS, в котором рассказал о птице, застрявшей в крыле самолета. Последним сообщением человека было: "Должен ли я сказать свои последние слова?"

В настоящее время расследование трагедии продолжается. По данным министерства транспорта Южной Кореи, среди пассажиров были двое граждан Таиланда, остальные, вероятно, южнокорейцы.