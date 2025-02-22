Смертельное ДТП в Черновцах: микроавтобус врезался в троллейбус, погиб 21-летний парень

В Черновцах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, микроавтобус столкнулся с троллейбусом. К сожалению, в результате аварии погиб молодой парень. Ему был всего 21 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, которое повлекло летальный исход.

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Что известно об аварии в Черновцах

В пятницу вечером, 21 февраля, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. На место происшествия сразу прибыли сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП и следственно-оперативная группа Черновицкого райуправления полиции.

Предварительно, 21-летний житель села Сергии, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Vito", выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом, под управлением 61-летнего черновчанина. В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Тело погибшего полицейские отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы,

– говорится в сообщении.

Сейчас следователи внесли сведения о дорожно-транспортном происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, продолжается досудебное расследование.

Последствия ДТП в Черновцах / Фото Национальной полиции

Напомним, недавно на автодороге М-05 Киев – Одесса, вблизи села Глушки, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков. В полиции не сообщали о пострадавших или жертвах в результате аварии. Также неизвестными остаются причины жуткой аварии.