Двойное ДТП в Киеве: за рулем одного из авто был руководитель детективов БЭБ, – СМИ

Днем, 14 июля, на Столичном шоссе в Киеве случилось ужасное дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, участником двойного дорожно-транспортного происшествия в Киеве стал руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук. Отмечается, что мужчина получил травму головы.

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Руководитель детективов БЭБ мог попасть в двойное ДТП

По предварительной информации, в аварию сначала попали автомобили Dodge и "ВАЗ". Когда водители и пассажиры автомобилей, вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в стоящий автомобиль Dodge въехало авто Toyota.

Правоохранители сообщали, что в результате столкновения пассажирка Dodge и водитель Toyota получили травмы. По данным источников, за рулем последнего транспортного средства и находился Александр Трачук.

Предварительно, он получил травму головы, однако доподлинно неизвестно, насколько она серьезная. В то же время в Бюро экономической безопасности уверяют, что не имеют никакой информации об этой аварии.

Ранее в полиции Киева рассказали, что около 13:00 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которое случилось на Столичном шоссе. Сообщалось, что в результате ДТП два человека получили ранения.

К слову, накануне в Запорожье неизвестный водитель сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Даже не остановившись, он оставил его умирать на обочине дороги. Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП.