В Киеве авто наехало на 8-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок. Девочка неожиданно выбежала на дорогу. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ситуация случилась во вторник, 25 февраля, около 14:30. Девочка в результате инцидента получила повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В каком состоянии ребенок

По данным правоохранителей, сегодня днем водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Сергея Колоса, совершил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на дорогу.

В результате удара школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую больницу с предварительным диагнозом, у нее сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

После осмотра врачей девочку вместе с родителями отпустили домой. Установлено, что водитель транспортного средства был трезв. По данному факту продолжается проверка,

– говорится в сообщении.

К слову, напомним, вечером 22 февраля на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе произошло смертельное ДТП. Трамвай сбил мужчину, который находился на путях. Продолжается расследование.