Авария в Ровном лишила света часть города: видео масштабного пожара

В Ровно 28 июля в трансформаторе возник пожар. Из-за возгорания без электричества осталась часть города и бывшего Ровенского района.

Спасатели сообщили, что пожар потушили по состоянию на 20:47 28 июля. Свет в городе восстановили в 21:20.

К теме Сгорела иномарка за полтора миллиона: в Днепропетровской области тушили дорогой пожар – фото

В Ровно из-за пожара в трансформаторе пропал свет в центральной части города

Спасатели сообщили, что пожар возник 28 июля ориентировочно в 20 часов на улице Мельничная, что в Ровно. Пожар вспыхнул на территории трансформаторной подстанции в отдельно стоящем трансформаторе.

В результате обесточены часть города,

– сообщали в ДСНС.

Мэр города Александр Третьяк рассказал журналистам, что без света осталась часть города и весь бывший Ровенский район.

Пожар вспыхнул в трансформаторе: смотрите видео "UA Ровно"

В 20:47 чрезвычайники ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Бригади Ривнеоблэнерго по состоянию на 21:20 восстановили электроснабжение в городе.

Однако в комментарии "UA Ровно" исполняющая обязанности пресс-секретаря Ривнеоблэнерго Анна Хомич объяснила, что подстанция не принадлежит Ривнеоблэнерго, ведь это магистральные сети.

"Напряжение владельцы подали, частично восстановили электроснабжение в домохозяйствах горожан. Восстановление происходит постепенно. Точных сроков полного восстановления назвать не могу. Сейчас очереди в колцентр отсутствуют", – заявила Хомич.

Последние пожары в Украине и мире: коротко