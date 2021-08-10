Авария с кислородной трубой в России: число жертв возросло

Вчера, 9 августа, больница в российском городе Владикавказ на 40 минут осталась без кислорода. Ранее было известно о 9 людях, которые умерли в результате аварии.

Сейчас количество погибших увеличилось до 11 человек. В течение дня медицинское учреждение присоединят к основной линии подачи кислорода. Об этом говорится в российских СМИ.

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Власти Северной Осетии пытаются решить вопрос о строительстве кислородных станций на базе больниц. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Сослан Тебиев.

Что говорят в Министерстве здравоохранения

В Министерстве здравоохранения сообщили, что авария произошла из-за системного сбоя. Во время инцидента основную трубу нужно было заменить резервной, но это не успели сделать.

Специалисты сварили резервную ветку меньше, чем за час. Но, к сожалению, за это время умерли 9 пациентов.

Позиция врачей

Как говорится в российских изданиях, врачи всегда знали о проблемах с подачей кислорода в медучреждении. Там он был с самого начала ниже нормы – 2 атмосферы.

Несмотря на жалобы медиков на низкое давление в системе, никто ничего не делал. Следователи допросили одного из сотрудников, который и отвечал за эксплуатацию системы. По их информации, основными причинами аварии являются:

нарушение монтажа;

дефект в трубе.

Также врачи рассказали, что кислород в реанимации отсутствовал 4 минуты. Полностью снабжение возобновили через 14 минут.

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