Наразі кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Упродовж дня медичний заклад приєднають до основної лінії подачі кисню. Про це мовиться в російських ЗМІ.

До теми Не могли дихати самостійно: у Росії померли 9 пацієнтів через прорив труби з киснем

Наразі влада Північної Осетії намагається розв'язати питання щодо будівництва кисневих станцій на базі лікарень. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Сослан Тебієв.

Що розповіли у Міністерстві охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що аварія сталась через системний збій. Під час інциденту основну трубу потрібно було замінити резервною, але це не встигли зробити.

Фахівці зварили резервну гілку менше, ніж за годину. Але, на жаль, за цей час померли 9 пацієнтів.

Позиція лікарів

Як мовиться в російських виданнях, лікарі завжди знали про проблеми з подачею кисню в медзакладі. Там він був з самого початку нижчий за норму – 2 атмосфери.

Попри скарги медиків на низький тиск у системі, ніхто нічого не робив. Слідчі допитали одного зі співробітників, який і відповідав за експлуатацію системи. За їхньою інформацією, основними причинами аварії є:

порушення монтажу;

дефект у трубі.

Також лікарі розповіли, що кисень в реанімації був відсутній 4 хвилини. Повністю постачання відновили ​​за 14 хвилин.

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