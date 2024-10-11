ДТП на Львовщине: известна предварительная причина аварии

Предварительной причиной аварии на объездной Львова, которая произошла сегодня, 11 октября, стали действия водителя грузовика – он выехал на "встречную" полосу движения.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в эфире "Мы Украина".

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Авария произошла по вине водителя грузовика

"Водитель грузовика Renault, 54-летний житель Хмельницкой области выехал на "встречную" полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Sprinter, а дальше врезался в легковое авто и в автобус", – отметила пресс-секретарь.

В автобусе "Варшава-Одесса" ехали украинцы из разных регионов, которые возвращались из Польши домой, а также жители Швейцарии. Сейчас они в больнице, получают необходимую помощь.

На месте работает эвакуатор, полиция завершает первоочередные следственные действия.

В жутком ДТП погибли три человека

Заметим, что масштабное ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств произошло сегодня, 11 октября, вблизи села Чишки, на автодороге М-06 Киев – Чоп.

В результате аварии погибли три человека. Ранения получили 35 человек, в частности 6 детей.