Заснул за рулем: новые детали жуткого ДТП на Ривненщине, где пострадали 10 человек

В результате ДТП на Ровенщине пострадали десять человек: шестеро взрослых и четверо детей. Сейчас полиция сообщила обстоятельства аварии.

Авария произошла на автодороге Киев – Ковель – Ягодин возле села Маюничи Варашского района, вчера 8 августа.

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Предварительно сообщалось, что столкнулись автомобили "Volkswagen" и "Mitsubishi Pagero sport".

Возраст взрослых, которые получили повреждения в результате аварии, – от 18 до 60 лет; возраст детей – от 1 до 15 лет. Пострадавшие сразу были доставлены в больницу.

Водитель заснул за рулем

По состоянию на сегодня, 9 августа, полицейские установили, что водитель автомобиля "Volkswagen Touran" – 47-летний житель Киевской области, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником "Mitsubishi Pajero Sport" под управлением 51-летнего жителя села Полицы.

"Как объяснил водитель полицейским, он заснул за рулем", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в минивэне находилась семья из Киевской области: супруги и 5 детей. Во внедорожнике ехали четверо жителей села Полицы.

На Ровенщине произошло жуткое ДТП / Фото Нацполиции

Что грозит виновнику ДТП

Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификацией частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Статья предусматривает штраф от 51 до 85 тысяч гривен, или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.