В Германии во время тренировок столкнулись БМП: пострадало много военных

В Германии 1 февраля произошла серьезная авария на военном полигоне Бундесвера. В ходе тренировок столкнулись две боевые машины пехоты Puma.

ДТП произошло на военном полигоне в Гарделегене. По данным Вооруженных сил Германии, 1 военный находится в тяжелом состоянии, а еще 11 солдат получили ранения.

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В Германии столкнулись БМП

В центре боевой подготовки при уходе с позиции столкнулись две боевые машины пехоты Puma. Инцидент произошел во время тренировок 9-й танковой учебной бригады. По данным Вооруженных сил Германии, подразделение отрабатывает там ведение боя в сводном и десантном состоянии, а также тактические процедуры контратак в сочетании с основными боевыми танками Leopard 2.

Один солдат получил серьезную травму спины. Его доставили в больницу вертолетом для дальнейшего лечения. Еще 11 военных получили ранения. Согласно первым внутренним сообщениям из войск, несколько солдат получили переломы рук.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что эта ужасная авария оставила его глубоко расстроенным. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления. Детали ДТП выясняются. Министру, посетившему подразделение Бундесвера "Леопард" в городе Аугустдорф, продемонстрируют возможности развертывания на стационарной военной технике и во время презентации в полевых условиях.

Что известно об обучении украинских военных в Германии

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, военные, проходящие учения, приехали из Украины в начале января. В Германии есть полный комплект оружия и оборудования для их подготовки.

Общевоенные учения должны отточить навыки украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любым атакам российских оккупантов. Наши военные узнают, как лучше передвигаться и координировать свои подразделения, используя:

комбинированную артиллерию,

бронетехнику,

наземные силы

Генерал Милли подчеркнул, что он хочет убедиться, что обучение идет по плану и хорошо согласуется с поставкой оборудования.

США уже научили более 3 100 украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS. Другие страны также проводят обучение с помощью оружия, которое они предоставляют.