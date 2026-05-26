Отмечается, что это худшая авария в стране за последние 20 лет на железнодорожном переезде. Об этом пишет Le Soir і RTBF.

Смотрите также На Львовщине мужчина чудом выжил, попав под грузовой поезд

Что известно об аварии на железной дороге в Бельгии?

Трагедия произошла в бельгийском городке Буггенгаут в 28 километрах от Брюсселя. Он направлялся из Брюгге в Буггенгаут, где имел остановку.

"Переезд расположен за километр до станции, поэтому поезд уже несколько замедлялся, но удар был чрезвычайно сильным. Машинист все же попытался применить аварийное торможение, но было уже поздно", – отметили в компании.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Предварительно, известно, что микроавтобус выехал на переезд, когда шлагбаумы уже были опущены и был запрещающий сигнал светофоров. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

В микроавтобусе было 9 человек – 7 детей и 2 взрослых. Сообщается о 4 погибших. Это 2 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, их 27-летний сопровождающий и водитель автобуса. Еще 5 тяжело раненых детей были доставлены в больницу. Их состояние сейчас стабильное.

Между тем в поезде было 100 – 150 пассажиров. Среди них травм никто из них не получил, но несколько человек получили сильный шок.

"Дальнейшее расследование должно выяснить, как могла произойти эта авария", – добавили в железной дороге.

Напомним, что в Польше 25 мая поезд тоже столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате аварии пострадали 18 человек, известно также об одной жертве.