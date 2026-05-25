К сожалению, известно также об одной жертве инцидента. Об этом информирует Polsat News.

Что известно об аварии?

Сообщение о чрезвычайном происшествии спасатели получили после 15:00. По предварительным данным, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Рогожно – Познань, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде.

В результате удара грузовой автомобиль загорелся, а поезд сошел с рельсов. В вагонах находилось несколько десятков пассажиров. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших, которым оказывают помощь.

К ликвидации последствий аварии привлекли 11 подразделений государственной и добровольческой пожарной охраны. Также на место направили бригады экстренной медицинской помощи и вертолеты воздушной скорой.

Сейчас службы работают над локализацией пожара, обеспечением безопасности территории и помощью пострадавшим.

Какими были подобные инциденты?

Напомним, в апреле во Львовской области на регулируемом железнодорожном переезде произошла авария с участием грузовика и пассажирского поезда.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути, что привело к аварии. После инцидента он покинул место происшествия. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 1 мая в Стрыйском районе Львовщины поезд, следовавший по маршруту Киев – Ужгород, столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда. В результате аварии погиб машинист.