Вторая железнодорожная катастрофа в Испании за три дня, на этот раз возле Барселоны: есть пострадавшие

Во вторник, 20 января 2026 года, вблизи Барселоны в муниципалитете Гелида, что на северо-востоке Испании произошла авария с пассажирским пригородным поездом Rodalies de Catalunya. Там обвалилась подпорная стена и упала прямо на пути, в результате чего поезд врезался в обломки, что привело к его сходу с рельсов.

Погиб один человек, это машинист поезда. О последствиях железнодорожной аварии вблизи Барселоны пишут Associated Press и CBS News.

К теме Авария скоростных поездов в Испании: есть ли среди пострадавших украинцы

Что известно об аварии возле Барселоны?

Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 35 – 40 километрах от Барселоны, на линии R4 между Гелидой и Сант-Садурни-д'нойя, около 21:00 по местному времени. Оператор железных дорог ADIF сообщил, что причиной обвала стены стали сильные ливни, которые прошли в регионе в течение недели.

По меньшей мере 37 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии. По данным спасателей, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в среднем. Большинство пострадавших ехали в первом вагоне.



Спасательные службы работают на месте аварии / Фото Joan Mateu Parra / AP

На место происшествия выехали около 20 карет скорой помощи и десятки пожарных и спасателей. Раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Пассажирское сообщение на этом участке временно отменено.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования жертвам и их семьям.

Этот инцидент произошел всего через два дня после другой масштабной железнодорожной трагедии. Так, 18 января на юге страны столкнулись два высокоскоростных поезда, что привело к гибели по меньшей мере 42 человек и десятков раненых. В связи с той аварией в Испании объявлен трехдневный национальный траур.

Какие последствия предыдущей катастрофы на железной дороге Испании?