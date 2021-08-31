Авария с нардепом Трухиным: пассажиры Daewoo рассказали свою версию событий

Ранее авто нардепа Александра Трухина стало причиной аварии на Бориспольской трассе. Третьим участником ДТП стало Daewoo. Его пассажиры рассказали свою версию событий.

Об этом издание сообщает со ссылкой на комментарий Галины Молнар. Она рассказала, что 23 августа ехала в Киев из Борисполя и попала в ДТП.

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Версия аварии с Трухиным от пассажиров Daewoo

Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат мы узнали через несколько дней после аварии, когда это об этом начали писать,

– отметила женщина.

Во время самого инцидента никто не рассказывал, что Трухин – депутат.

По словам пассажирки Daewoo, после ДТП никто никому не угрожал, никакого давления на участников происшествия не было. "Также никого не заставляли выключать телефоны, каждый снимал, что хотел", – добавила Галина.

Она уточнила, что никто из пассажиров Daewoo в аварии не пострадал. В машине было 2 детей. "Да, дети испугались, скорая их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали – неправда", – заверила женщина.

Также, по ее словам, оба водителя-участника ДТП подходили к ним, спрашивали о детях, их состоянии. "У обоих был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватные", – подчеркнула Галина.

В завершение она пожелала всем пострадавшим участникам ДТП скорейшего выздоровления.

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