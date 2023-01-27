КамАЗ с российскими военными перевернулся под Белгородом: есть тяжело травмированные

Под российским Белгородом перевернулся российский военный КамАЗ. В нем ехали мобилизованные на войну в Украину российские оккупанты.

Всех из них Россия забрала воевать, однако даже не смогла довезти до фронта из-за "неблагоприятных дорожных условий". Предварительно российские СМИ сообщили, что несколько мобилизованных врагов ранены, пишет 24 Канал.

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Что случилось с российским КамАЗом

Утром 27 января в Белгородской области с дороги съехал и перевернулся военный КамАЗ. По предварительным данным, авария с КамАЗом произошла из-за неблагоприятных дорожных условий – водитель потерял управление в условиях густого тумана на автодороге, после чего машина опрокинулась в кювет,

– пишут пропагандисты.

По предварительным данным, грузовик занесло именно поэтому он и перевернулся. На месте инцидента работали российские экстренные службы.

Российские военные ранены, еще не доехав до фронта

По данным пропагандистов, шесть мобилизованных российских военных пострадали в результате аварии. Однако, учитывая тенденцию сокрытия потерь в России, количество раненых может быть значительно больше.

Предварительно россияне сказали, что четверо раненых врагов – из Тверской области. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в госпиталь в Белгороде. Враги даже предоставили список раненых:

Виталий Бредихин, 28 лет, Тверская область;

Евгений Баранов, 31 год, Тверская область;

Сергей Назаров, 47 лет, Нальчик (столица Кабардино-Балкарии);

Самид Ташаров, 28 лет, Московская область;

Денис Моторов, 38 лет, Тверская область;

Андрей Бехтер, 34 года, Тверская область.

Россияне пишут, что еще выясняют детали аварии. Однако в Единой дежурной диспетчерской службе им подтвердили ранение 6 мобилизованных врагов.

Что известно о потерях врага