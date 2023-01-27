КамАЗ с российскими военными перевернулся под Белгородом: есть тяжело травмированные
Под российским Белгородом перевернулся российский военный КамАЗ. В нем ехали мобилизованные на войну в Украину российские оккупанты.
Всех из них Россия забрала воевать, однако даже не смогла довезти до фронта из-за "неблагоприятных дорожных условий". Предварительно российские СМИ сообщили, что несколько мобилизованных врагов ранены, пишет 24 Канал.
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Что случилось с российским КамАЗом
Утром 27 января в Белгородской области с дороги съехал и перевернулся военный КамАЗ. По предварительным данным, авария с КамАЗом произошла из-за неблагоприятных дорожных условий – водитель потерял управление в условиях густого тумана на автодороге, после чего машина опрокинулась в кювет,
– пишут пропагандисты.
По предварительным данным, грузовик занесло именно поэтому он и перевернулся. На месте инцидента работали российские экстренные службы.
Российские военные ранены, еще не доехав до фронта
По данным пропагандистов, шесть мобилизованных российских военных пострадали в результате аварии. Однако, учитывая тенденцию сокрытия потерь в России, количество раненых может быть значительно больше.
Предварительно россияне сказали, что четверо раненых врагов – из Тверской области. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в госпиталь в Белгороде. Враги даже предоставили список раненых:
- Виталий Бредихин, 28 лет, Тверская область;
- Евгений Баранов, 31 год, Тверская область;
- Сергей Назаров, 47 лет, Нальчик (столица Кабардино-Балкарии);
- Самид Ташаров, 28 лет, Московская область;
- Денис Моторов, 38 лет, Тверская область;
- Андрей Бехтер, 34 года, Тверская область.
Россияне пишут, что еще выясняют детали аварии. Однако в Единой дежурной диспетчерской службе им подтвердили ранение 6 мобилизованных врагов.
Что известно о потерях врага
- Россияне постоянно несут потери, которые пытаются скрыть. Именно поэтому, по данным нашей разведки, враги возят с собой мобильные крематории.
- Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что в тылу передовых позиций захватчиков постоянно перемещаются ориентировочно 5 крематориев. По словам Маляр, кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.
- По состоянию на утро 27 января враг за последние сутки потерял 850 солдат, вертолет и много другой техники. С 24 февраля 2023 года у россиян уменьшилось количество личного состава на 124 тысяч 710 единиц.