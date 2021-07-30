Авария под Полтавой: когда УЗ возобновит полноценное движение поездов по графику
Источник:телеграм-канал Укрзализныци
На железнодорожной станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись поезд и грузовик. Ряд рейсов отклонились от графика.
Железнодорожники пытаются восстановить полноценное движение через станцию. Предварительно сообщили, что соответствующие работы продлятся до 31 июля.
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Из-за этого все поезда, выехавшие в или из Харькова, будут идти по четному пути. Им приходится отклониться от графика, но задержки будут незначительными.
По состоянию на 14: 30 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка – Львов, на 3 часа;
- №138 Хмельницкий – Лисичанск, на 50 минут;
- №46 Лисичанск – Ужгород, на 40 минут;
- №70 Львов – Мариуполь, на 40 минут).
Железнодорожная авария под Полтавой: что известно
В ночь на 30 июля грузовик и товарный поезд столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на станции Решетиловка. Пострадала работница железной дороги, ее доставили в больницу. Как пишет "Суспільне", авария произошла из-за того, что 56-летний водитель автомобиля выехал на переезд. В результате столкновения загорелся комбайн, который он перевозил, и вагон поезда.