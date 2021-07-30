Залізничники намагаються відновити повноцінний рух через станцію. Попередньо повідомили, що відповідні роботи триватимуть до 31 липня.

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Через це усі поїзди, яку виїхали до або з Харкова йтимуть по парній колії. Їм доводеться відхилитися від графіка, але затримки будуть незначними.

Станом на 14:30 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка – Львів, на 3 години;

№138 Хмельницький – Лисичанськ, на 50 хвилин;

№46 Лисичанськ – Ужгород, на 40 хвилин;

Ужгород, на 40 хвилин; №70 Львів – Маріуполь, на 40 хвилин).

Залізнична аварія під Полтавою: що відомо

В ніч проти 30 липня вантажівка й товарний потяг зіткнулися на регульованому залізничному переїзді на станції Решетилівка. Постраждала працівниця залізниці, її доставили у лікарню. Як пише "Суспільне", аварія сталася через те, що 56-річний водій автомобіля виїхав на переїзд. Внаслідок зіткнення загорілися комбайн, який він перевозив, та вагон потяга.