Жуткое столкновение поездов в Греции: как отреагировали в МИД Украины

В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли более 30 человек и еще 85 получили ранения. Как на это отреагировали в МИД Украины.

В настоящее время неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Украины. Спикер МИД прокомментировал ситуацию и рассказал, куда обращаться нашим землякам в случае необходимости.

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МИД сотрудничает с властями Греции

По словам Олега Николенко, украинские дипломаты взаимодействуют с властями Греции. Сейчас происходят проверки, были ли среди пострадавших, в результате жуткого столкновения поездов, украинцы.

Также спикер МИД Украины оставил номер "горячей линии" посольства нашего государства в Афинах: +30 6932 765 606. Туда можно позвонить по телефону, если необходимо получить помощь.

Что известно о столкновении поездов

По имеющейся информации, произошла авария поздно вечером 28 февраля вблизи города Лариса в Греции. Известно, что с рельсов сошли несколько вагонов. По меньшей мере, 3 из них вспыхнули после аварии.

Заметим, что пассажирский поезд двигался из Афин в Салоники. А вот грузовой – из Салоник в Ларису. Столкнулись они в центральной Греции, рассказал губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

Он отметил, что лобовое столкновение было очень сильным. Два вагона пассажирского поезда были "почти полностью разрушены". По словам Агорастоса, близко 250 пассажиров удалось эвакуировать в Салоники автобусами.

Впоследствии представитель пожарной службы Вассилис Ватракоянис на брифинге рассказал, что "в настоящее время найдены 32 погибших и 85 раненых". 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности госпитализировали 53 пассажира, а остальных отпустили на амбулаторное лечение домой.

Что говорят очевидцы

28-летний пассажир поезда Стергиос Миненис рассказал журналистам, что ему пришлось пережить во время столкновения. По словам мужчины, он выпрыгнул в безопасное место из-под обломков после того, как произошла жуткая авария.

Мы услышали большой взрыв, это было 10 кошмарных секунд. Мы переворачивались в вагоне, пока не упали на бок... Потом была паника, пожар, огонь загорелся мгновенно. Когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был справа и слева,

– рассказал он.

Другие люди, которым удалось выжить во время аварии, рассказывали, что вагон охватила ужасная паника. Все вокруг кричали. По словам другого парня, столкновение напомнило ему землетрясение.