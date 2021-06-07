Крушение поездов в Пакистане: число погибших растет, известно о десятках жертв

В районе города Готки, что в Пакистане, 7 июня произошла авария с двумя экспресс-поездами. В результате столкновения по меньшей мере 40 человек погибли, а 6 вагонов разбиты вдребезги.

Всего в 2 поездах были примерно 1 100 пассажиров. Около 100 человек получили ранения. Их госпитализировали в местную больницу. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним В Пакистане столкнулись 2 поезда: более 30 человек погибли, по меньшей мере 60 – пострадали

Люди остаются под обломками

Сначала сообщали о по меньшей мере 30 погибших. После разбора завалов оказалось, что погибших еще больше. Сейчас говорят о по меньшей мере 40 умерших.



Крушение поездов в Пакистане произошло ночью / Фото AP

Разбирать обломки начали еще с ночи – как только стало известно о трагедии. Начальник полиции округа Умар Туфейл отмечает, что проблема с разбором обломков остается.

Спасатели пытаются быстро разбирать вдребезги разбитые вагоны. Там до сих пор остаются люди, которые просто заблокированы в тупике.

Как произошло столкновение

Примерно в 3:30 поезд "Миллат-экспресс" сошел с рельсов. Встречный поезд "Сэр Сайед Экспресс" сбил его через несколько минут, рассказывают в полиции.

Пока неизвестно, почему именно поезд сошел с рельсов. Машинист второго поезда сказал, что затормозил, когда увидел сломанный поезд, но не успел избежать столкновения.

Министр инфраструктуры Азам Свати, который приехал на место катастрофы, сказал СМИ, что инженеры и эксперты пытаются выяснить, что стало причиной столкновения. Все аспекты будут изучены, включая возможность саботажа.