Новый глава МВД Монастырский назвал предварительные причины аварии на "Ровноазоте"

Предполагают, что может быть 2 причины аварии на химическом заводе "Ровноазот", которая произошла 20 июля. Их назвал новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, в результате аварии произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов. Персонал объекта остановил его уже через 26 минут. Об этом Монастырский заявил на заседании правительства.

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Вероятные причины аварии:

несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;

коррозия участка трубопровода.

По словам Монастырского, само предприятие функционирует с 1969 года. Последние десятилетия не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.

Однако окончательные выводы сделает специальная комиссия. Сейчас она работает на предприятии и изучает все факты.

Работу на предприятии не прекращали

Из-за аварии приостановили работу одного участка цеха азотной кислоты. Однако весь производственный процесс предприятия продолжается.

Авария на химзаводе "Ровноазот": коротко

Вечером 20 июля разгерметизировался трубопровод в цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот".

в цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот". К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако жители жаловались на большое желтое облако и неприятный запах.

В то же время представители завода заверили, что выброс нитрозных газов был разовым и небольшим по количеству.