Не только причерноморские: какие страны могут пострадать из-за разлива нефти в Черном море

В Керченском проливе 15 декабря 2 российских танкера потерпели крушение, что повлекло утечку нефтепродуктов в море. Пострадают от этого не только причерноморские страны, авария может стать трансграничной.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко, отметив, что нефть может потечь через проливы Турции в Средиземное море. Также она отметила, что из-за аварии погибнет большое количество морских организмов.

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Какие страны могут пострадать из-за разлива нефти в Черном море

Председатель ОО объяснила, что в первую очередь пострадают причерноморские страны – Украина, Россия, Турция, Румыния и Болгария. Однако подобное загрязнение границ нет, что может повлечь трансграничную аварию.

Нефть может пройти через проливы Босфор, Дарданеллы и оказаться в Средиземном море. Это станет угрозой для многих других стран,

– подчеркнула Тимочко.

Она отметила, что за такую аварию Россия должна была бы понести ответственность. Для примера, когда подобные инциденты происходят в Японии, штрафные санкции для возмещения убытков за 1 литр нефти стоят до 15 тысяч долларов. Только 1 литр нефти вызывает нарушение морской океанской экосистемы.

Однако, к сожалению, не все можно измерить деньгами, ведь гибель водных организмов вызывает уменьшение биоразнообразия отдельных видов или даже популяций,

– отметила председатель ОО.

Она подчеркнула, что Черноморская комиссия должна признать факт утечки нефти российской агрессией, а убытки нужно возместить. Для этого нужно подать официальный документ в МУС, который должен рассмотреть его как очередной экоцид России.

Обратите внимание! Экологи из Greenpeace сообщили, что если около 8 тысяч тонн нефтепродуктов из двух танкеров окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря. Доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании отметил, что при нынешних погодных условиях разлив будет чрезвычайно трудно локализовать.

Тимочко также вспомнила подрыв Каховской ГЭС, когда большие объемы пресной воды хлынули в дельту Днепра и опреснили побережье Черного моря. Тогда погибло большое количество морских организмов, которые не могут жить в пресной воде.

Она добавила, что в течение пребывания российского военного флота в Черном море и ведения военных действий погибли тысячи редких животных – дельфинов.