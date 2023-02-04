В Одессе сконцентрируются на ремонте одного из объектов, его специально не называют, – Укрэнерго

Одесщина продолжает приходить в себя после аварии на одном из объектов Укрэнерго, в результате которой практически полностью обесточили Одесский район и сам областной центр. Ремонтные бригады сосредоточились на этом объекте.

О ситуацию в регионе рассказал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге, передает 24 Канал.

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Кудрицкий пояснил, что все 3 подстанции, питающие Одессу и область, пережили по несколько атак.

Мы потеряли большое количество оборудования, в том числе и трансформаторного. В результате сильно снизилась надежность питания. Кроме того, оборудование, которое 4 февраля вышло из строя, также несколько раз страдало от атак врага. Мы его восстанавливали, но физический ресурс уже подошел к концу,

– заметил глава правления Укрэнерго.

Он добавил, что сейчас план действий таков:

ускорить и активизировать работу по восстановлению всех энергообъектов в Одесской области, которые пострадали в результате атак;

фокусируемся на одном из объектов, чтобы как можно быстрее подать дополнительную электроэнергию.

Кудрицкий отметил, что сейчас заживлена критическая инфраструктура города – системы водоснабжения и теплообеспечения.

"В ближайшие дни будем работать с облэнерго и Министерством энергетики, чтобы перезаживить критическую инфраструктуру на автономные источники", – сказал Кудрицкий.

По его словам, начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, питающие Одессу и область получили повреждения. По нескольку атак произошло на каждую из этих подстанций. В результате сильно снизилась надежность питания региона.

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