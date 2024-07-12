В России назвали, кто погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
12 июля днем в Московской области упал пассажирский самолет. В СМИ обнародовали имена погибших членов экипажа.
Отмечается, что на борту разбившегося Sukhoi Superjet 100 находилось два пилота и один бортпроводник.
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Кто был на борту упавшего самолета
Предварительно, самолет вылетал из города Луковицы с авиационного завода, где проходил ремонт. Падение произошло в 20 километрах от места вылета в районе поселка Апраксино, что под Коломной. Суперджет направлялся в аэропорт "Внуково".
Погибли члены экипажа:
- Евгений Булавко, капитан
- Максим Лукманов, второй пилот
- Владислав Харламов, бортпроводник
Напомним, что информацию об авиакатастрофе под Москвой сначала начали распространять российские паблики, а затем подтвердили и в МЧС России. Причиной аварии могла стать неисправность двигателя.
Между тем в стране – агрессора уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Отметим, что Sukhoi Superjet-100New-95 первый полет совершил в декабре 2014 года. С декабря 2015 года он находился в эксплуатации авиакомпании "Газпром-Авиа".