Зазначається, що на борту розбитого Sukhoi Superjet 100 перебувало дво пілотів та один бортпровідник.

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Хто був на борту літака, що впав

Попередньо, літак вилітав з міста Луковиці з авіаційного заводу, де проходив ремонт. Падіння сталося за 20 кілометрів від місця вильоту у районі селища Апраксино, що під Коломною. Суперджет направлявся в аеропорт "Внуково".

Загиблі члени екіпажу:

Євген Булавко, капітан

Максим Лукманов, другий пілот

Владислав Харламов, бортпровідник

Нагадаємо, що інформацію про авіатрощу під Москвою спершу почали поширювати російські пабліки, а потім підтвердили і в МНС Росії. Причиною аварії могла стати несправність двигуна.

Тим часом у країні – агресорці вже порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Зазначимо, що Sukhoi Superjet-100New-95 перший політ здійснив в грудні 2014 року. З грудня 2015 року він перебував в експлуатації авіакомпанії "Газпром-Авіа".