Мазут с затонувших танкеров может достичь Азовского моря в ближайшее время, – Минэкологии

Недавно в Керчи затонули два танкера и вызвали существенное загрязнение вод. Скоро мазут может достичь и Азовского моря.

Из-за аварии на танкерах Волгонефть-212 и Волгонефть-239 в Керченском проливе мазут за несколько дней может достичь Азовского моря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Пятно мазута расширяется

В министерстве предположили, что мазут из российских танкеров может достичь Азовского моря до 27 – 29 декабря, то есть уже через несколько дней.

Кроме этого, наблюдают перемещение загрязнения в открытую акваторию Черного моря. Пятна мазута начали расширяться под влиянием ветра течений. Пятна мазута заметили уже были замечены в районе Керченского пролива.

Прогнозируют, что пятна мазута будут двигаться дальше. Это, вероятно, создаст потенциальную угрозу достижения мазутом южного побережья Крыма.

Дмитрий Плетенчук сделал ироничный прогноз относительно следующего лета у россиян из-за равнодушия России на экологическую катастрофу в результате аварии танкеров в Керченском проливе. Он отметил, что на берегу можно экскаваторами сгребать нефть.