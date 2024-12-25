Через аварії на танкерах Волгонефть-212 і Волгонефть-239 у Керченській протоці мазут за кілька днів може досягти Азовського моря. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Пляма мазуту розширюється

У міністерстві припустили, що мазут із російських танкерів може досягти Азовського моря до 27 – 29 грудня, тобто вже за кілька днів.

Крім цього, спостерігають переміщення забруднення у відкриту акваторію Чорного моря. Плями мазуту почали розширюватись під впливом вітру течій. Плями мазуту помітили вже були помічені в районі Керченської протоки.

Прогнозують, що плями мазуту будуть рухатись далі. Це, ймовірно, створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму.

Дмитро Плетенчук зробив іронічний прогноз щодо наступного літа у росіян через байдужість Росії на екологічну катастрофу внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Він зазначив, що на березі можна екскаваторами згрібати нафту.