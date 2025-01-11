В Одесской области в нацпарк прилетели обмазанные мазутом птицы

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели птицы, частично загрязненные мазутом.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, эколог Иван Русев, передает 24 Канал.

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В нацпарке в Одесской области заметили обмазанных мазутом птиц

Ученый предполагает, что мазут, который попал на перья птиц вылился из двух российских танкеров "Волгонефть", что в прошлом году в декабре затонули в Керченском проливе.

А вот и к нам вчера уже прилетели частично обмазанные мазутом птицы. Большая ныряльщица, которая была найдена в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" частично обмазана мазутом предположительно прилетела с места аварии,

– говорится в сообщении.

По словам Русева, кроме ныряльщика в нацпарке наблюдали и за большим бакланом, которой также был в мазуте, но достать его из воды было невозможно.

Он сообщил, что птицу, которой не выжил, отправят на исследование в Одессу – в Украинский центр экологии моря, чтобы провести лабораторные исследования. В частности, на наличие нефтепродуктов и их вероятную связь с теми, попавшими в Черное море во время аварии танкеров 15 декабря 2024 года.

"Рашисты разрушают все вокруг и убивают не только украинцев, но и уникальную жизнь в Черном море... В результате аварии погибли десятки тысяч птиц и это еще не конец ужасных последствий для природы", - отмечает ученый.

По его словам, ежедневно находят мертвых китообразных, в частности, обнаружено примерно 100 азовок. "А, как известно, во время таких аварий с нефтепродуктами, море или океан, выбрасывают лишь 5% от всех погибших и поэтому реально погибших от этой аварии – тысячи", – добавил Русев.