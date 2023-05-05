В Алчевске военный грузовик оккупантов протаранил магазин: есть погибшие

Во временно оккупированном Алчевске, в Луганской области, военный грузовик россиян протаранил магазин. По предварительной информации, погиб продавец и посетитель.

На кадрах видно, что инцидент произошел вблизи "Семейного магазина". Сообщают о смерти не менее 2 человек, информирует 24 Канал.

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Оккупанты протаранили магазин

Россияне в сети сообщают, что водитель грузовика протаранил магазин "Эдем", хотя на кадрах заметна вывеска "Семейный магазин". Оккупанты никак не комментируют аварию.

Пользователи сети пишут, что, вероятно, есть двое погибших – продавец и один из покупателей. Однако некоторые люди отрицают, что в результате аварии были жертвы.

Грузовик оккупантов въехал в магазин: смотрите видео

На кадрах также видно, что рядом с разбитым магазином сидит российский военнослужащий. Был ли он в грузовике на момент аварии – неизвестно.

Так называемая "местная власть" не комментирует инцидент в Алчевске, а "правоохранительные органы" не публикуют информацию об аварии.

В Луганской области оккупанты постоянно напряжены

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты в регионе постоянно напряжены. Это связано с тем, что "хлопок" часто наведывается к захватчикам.

Благодаря работе украинских артиллеристов и партизан оккупанты боятся скапливать боекомплекты и технику в одном месте. Поэтому россиянам пришлось даже менять тактику в Луганской области. Теперь, по словам Гайдая, оккупанты завозят боекомплекты в область, а дальше уже перевозят грузовиками, фурами куда-то поближе. Затем перегружают в военные грузовики и дальше везут прямо на позиции.

"И нет им покоя даже относительно того, что касается расположения личного состава, потому что периодически украинский "хлопок" заходит к ним в – гости", подчеркнул Гайдай.