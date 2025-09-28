Так судно пыталось убежать от украинских морских дронов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как российский корабль врезался в танкер?

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М" относится к 41-й бригаде ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России. В начале августа он врезался в гражданский танкер "Назан", убегая от украинских морских дронов.

И хотя россияне пытались скрыть факт повреждения корабля в небоевом инциденте, в сеть все же "всплыли" соответствующие документы – схема маневрирования судна, фото его повреждения и отчет капитана 1-го ранга Олега Сардина с деталями аварии.

Документы, подтверждающие столкновение корабля с танкером / Фото ВЧК-ОГПУ

Аналитики обратили внимание на нюанс – согласно отчету, в 03:59 из-за обнаружения в небе группы беспилотников (вероятно, речь идет именно об украинских дронах), кораблю был выдан приказ выполнить поворот на обратный курс через левый борт.

Столкновение "Вышнего Волочка" левым бортом с танкером произошло всего за 6 минут – в 04:05. Эпизод обозначили как "аварию, связанную с управлением корабля".



Схема маневрирования корабля во время аварии 7 августа 2025 года / Фото ВЧК-ОГПУ

К слову, в ночь с 6 на 7 августа российское минобороны отчитывалось о сбитии до около 06:00 над Азовским морем 31 дрона, еще 11 целей якобы уничтожили над оккупированным Крымом.

В документации указано о деформации корпуса малого ракетного корабля и его корпусных конструкций, а реальные повреждения можно увидеть на фото.

Повреждения "Вышнего Волочка" после столкновения / Фото ВЧК-ОГПУ

Что известно о поражении корабля проекта "Буян-М"?