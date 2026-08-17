Об этом сообщили в полиции Киева.

Что известно об аварии в Голосеевском районе столицы?

ДТП произошло на улице Большой Васильковской около 11:30. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля марки BMW, в результате чего один из них вылетел на территорию летней террасы ресторана и перевернулся.

На данный момент известно об одном пострадавшем – это 36-летний водитель транспортного средства, он госпитализирован в удовлетворительном состоянии,

– говорится в официальном сообщении полиции.

Там также уточнили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

Последствия аварии на Большой Васильковской в Киеве: смотрите фото полиции

Ранее мы сообщали, что в селе Морочное Заречненского района Ровенской области 16-летний подросток, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил беременную женщину. От полученных травм она и ее нерожденный ребенок погибли.

Также 6 августа в результате ДТП погибла директор Eva Beauty Василиса Петлицкая. У нее осталось трое детей.