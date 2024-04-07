В Киеве за день произошли сразу два серьезных ДТП возле трамвайных остановок: детали и фото

В столице днем 6 апреля на перекрестке Дашкевича и Черных Запорожцев произошла сильная авария. Движение по улице Дашкевича в сторону рынка "Юность" было заблокировано, машины объезжали место аварии по трамвайным путям.

Киевляне помнят страшную аварию, когда грузовик въехал прямо в лоб трамваю. Это напугало горожан и остановило движение транспорта.

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Детали ДТП на левом берегу 6 апреля

На перекрестке улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев произошло ДТП. Это левый берег Киева, если конкретнее – жилой массив Воскресенский. Административно улицы расположены на границе Днепровского и Деснянского районов столицы.

ДТП на перекрестке Дашкевича и Черных Запорожцев в Киеве 6 апреля / Киевские телеграм-каналы

Как понятно из фото, одну из машин после удара отбросило в сторону трамвайных путей. Авто снесло несколько секций металлического ограждения, повредило конструкции остановки. Сильно повреждена и сама машина. Вторая также сильно помята.

От удара машину развернуло в сторону трамвайной остановки: смотрите видео последствий ДТП в Киеве

Некоторые телеграм-каналы подали название улицы как Петра Запорожца. Речь идет об одной и той же улице, ведь в 2024 году ее переименовали в честь военного формирования кавалерии армии УНР Черных Запорожцев.

Где произошло ДТП: показываем на карте

Заметно, что на перекрестке расположены трамвайные остановки. К сожалению, на официальных страницах полиции журналистам 24 Канала не удалось найти детали об этом ДТП.

Не единственная серьезная авария в городе

Еще одно ДТП в субботу 6 апреля произошло на улице Борщаговской в микрорайоне Киевского политехнического института – там водитель BMW влетел в дерево и остановился только возле киосков.

ДТП на Борщаговской в Киеве 6 апреля / Киевские телеграм-каналы

Стоит отметить, что эта авария также произошла недалеко от остановки трамвая. 24 Канал обращается к водителям: пожалуйста, управляйте автомобилем осторожно! Не подвергайте опасности ни себя, ни других!