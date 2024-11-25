Более полутысячи домов остались без газа: в Киеве произошла авария на объекте газоснабжения

В одном из районов Киева произошла авария на объекте газоснабжения. В частности, речь идет о Святошинском районе столицы.

Известно, что аварию ликвидируют. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве произошла авария на объекте газоснабжения

В Святошинском районе ликвидируют аварию на объекте газоснабжения: временно без газа более 500 домов, преимущественно из частного сектора,

– говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на месте уже работают ремонтные бригады. Известно, что задействовано более сотни специалистов.

Отмечается, что завершение работ и восстановление газоснабжения предварительно планируется завтра, 26 ноября, до конца суток.

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там указали, что в случае изменений или получения дополнительной информации, они сообщат отдельно.