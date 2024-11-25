Наразі відомо, що аварію ліквідовують. Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

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У Києві сталася аварія на об'єкті газопостачання

У Святошинському районі ліквідовують аварію на об'єкті газопостачання: тимчасово без газу понад 500 будинків, переважно з приватного сектора,

– ідеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що на місці вже працюють ремонтні бригади. Відомо, що задіяно понад сотню фахівців.

Зазначається, що завершення робіт та відновлення газопостачання попередньо планується завтра, 26 листопада, до кінця доби.

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️Там вказали, що у разі змін чи отримання додаткової інформації, вони повідомлять окремо.