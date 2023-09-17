Двигалось из России: грузовое судно попало в аварию возле Стамбула

В Мраморном море произошла кораблекрушение. Там столкнулись два больших судна.

В воскресенье, 17 сентября, у берегов Стамбула столкнулись два больших судна, одно из которых следовало из России. Оно двигалось под флагом Гонконга.

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За ситуацией следят

С судном столкнулся контейнеровоз под португальским флагом.

У причала Ахиркапи в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр.

– говорится в сообщении.

После тщательного осмотра, проведенного аварийно-спасательным отрядом, повреждений не обнаружено.

Власти продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и целостность судов.

У берегов Греции произошла кораблекрушение