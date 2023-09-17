Двигалось из России: грузовое судно попало в аварию возле Стамбула

17 сентября 2023, 22:32
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Источник:

TRT Haber

В Мраморном море произошла кораблекрушение. Там столкнулись два больших судна.

В воскресенье, 17 сентября, у берегов Стамбула столкнулись два больших судна, одно из которых следовало из России. Оно двигалось под флагом Гонконга.

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За ситуацией следят

С судном столкнулся контейнеровоз под португальским флагом.

У причала Ахиркапи в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр.
– говорится в сообщении.

После тщательного осмотра, проведенного аварийно-спасательным отрядом, повреждений не обнаружено.

Власти продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и целостность судов.

У берегов Греции произошла кораблекрушение

  • На судне, следовавшем в Италию из Ливии и затонувшей 13 июня у берегов Греции, находились преимущественно мигранты из Афганистана и Пакистана. Уже известно о по меньшей мере 78 погибших, еще десятки людей считают пропавшими без вести. Сообщение об аварии на корабле поступило к власти Греции поздно вечером 13 июня. Лодку впервые заметили в 50 милях от берега, туда сразу же отправился вертолет, управляемый работниками пограничного агентства ЕС.
  • По состоянию на день 14 июня спасателям удалось извлечь из воды 104 человека, судьба других пассажиров еще неизвестна. Хотя о трагедии властям удалось узнать почти сразу, начать спасательные работы препятствовала непогода.
  • В поисках уцелевших участвовали корабли береговой охраны, военно-транспортные самолеты, фрегат ВМС, вертолет ВВС и ряд частных катеров.

 

 

Автор: Вікторія Кульженко