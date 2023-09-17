У неділю, 17 вересня, біля берегів Стамбула зіткнулися два великі судна, одне із яких прямувало із Росії. Воно рухалось під прапором Гонконгу.
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За ситуацією стежать
Із судном зіштовхнувся контейнеровоз під португальським прапором.
Біля причалу Ахіркапі в Мармуровому морі зіткнулися суховантажне судно New Legend довжиною 228 метрів і контейнеровоз Elbsun довжиною 141 метр,
– мовиться у повідомленні.
Після ретельного огляду, проведеного аварійно-рятувальним загоном, пошкоджень не виявлено.
Влада продовжує стежити за ситуацією, щоб забезпечити безпеку та цілісність суден.
Біля берегів Греції сталась корабельна аварія
- На судні, що прямувало до Італії з Лівії та затонуло 13 червня біля берегів Греції, перебували переважно мігранти з Афганістану та Пакистану. Вже відомо про щонайменше 78 загиблих, ще десятки людей вважають зниклими безвісти. Повідомлення про аварію на кораблі надійшло до влади Греції пізно ввечері 13 червня. Човен вперше помітили за 50 миль від берега, туди відразу ж відправився гелікоптер, керований працівниками прикордонного агентства ЄС.
- Станом на день 14 червня рятувальникам вдалося витягти з води 104 особи, доля інших пасажирів ще невідома. Хоч про трагедію владі і вдалося дізнатися майже одразу, розпочати рятувальні роботи перешкоджала негода.
- У пошуках вцілілих брали участь кораблі берегової охорони, військово-транспортні літаки, фрегат ВМС, гелікоптер ВПС та низка приватних катерів.