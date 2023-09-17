У неділю, 17 вересня, біля берегів Стамбула зіткнулися два великі судна, одне із яких прямувало із Росії. Воно рухалось під прапором Гонконгу.

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За ситуацією стежать

Із судном зіштовхнувся контейнеровоз під португальським прапором.

Біля причалу Ахіркапі в Мармуровому морі зіткнулися суховантажне судно New Legend довжиною 228 метрів і контейнеровоз Elbsun довжиною 141 метр,

– мовиться у повідомленні.

Після ретельного огляду, проведеного аварійно-рятувальним загоном, пошкоджень не виявлено.

Влада продовжує стежити за ситуацією, щоб забезпечити безпеку та цілісність суден.

Біля берегів Греції сталась корабельна аварія