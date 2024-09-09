Погибли почти 60 человек в результате аварии танкера с горючим в Нигерии

В центральной части Нигерии произошла ужасная авария, которая повлекла гибель большого количества людей. Там танкер врезался в грузовик.

Известно, что грузовой автомобиль перевозил скот и пассажиров, а танкер – топливо.

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Большое количество жертв

Трагедия произошла примерно в 00:30 по местному времени в воскресенье (23:30 по Гринвичу в субботу) в штате Нигер. В результате столкновения оба транспортных средства взорвались и вспыхнули. Взрывом также был поврежден ряд других авто.

Предварительно, погибло по меньшей мере 59 человек. Поиски останков тел еще продолжаются. Также спасатели достают тела мертвых животных.

В Нигере признают, что это худшая авария за последние много лет.

Следует заметить, что взрывы цистерн с топливом и ДТП в Нигерии довольно частое явление, частично из-за плохого состояния дорог.

К слову, в ужасное ДТП попал школьный автобус в Китае. Среди погибших – 5 детей.